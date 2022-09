Verkehrssicherheit in Meckenheim : Was sich für die Sicherheit von Kindern an der Kita Blütentraum verbessert – und was nicht

Das „Achtung, Kinder“-Schild an der Straße Am Ehrenmal, hier von der Ecke Am Rebstock aus gesehen, soll vergrößert werden. Foto: Alexander C. Barth

Meckenheim Weil es an der Merler Straße keine Bürgersteige gibt, hatten CDU und Grüne Maßnahmen gefordert und dabei zum Beispiel einen Zebrastreifen im Sinn. Warum es den nicht geben wird, und was die Stadt stattdessen tun will.

Die Sicherheit für Kinder im Bereich der evangelischen Kita Blütentraum wird sich verbessern – zumindest ein bisschen. Gefordert hatten die Ratsfraktionen von CDU und Bündnis 90/Die Grünen im Frühjahr 2021 eine Prüfung der Situation im Umfeld der Einmündung Am Ehrenmal in die Merler Straße. Unter Einbeziehung der Kita und von Eltern sollte die Stadtverwaltung Vorschläge für eine weitere Absicherung des Verkehrsraums erarbeiten.

Die Straße sei „unübersichtlich“ und gefährlich für Kinder, weil es dort keine Bürgersteige gebe und Autofahrer daher nicht mit Fußgängern rechnen würden, heißt es im Antrag der beiden Fraktionen. Im Ergebnis werde die Geschwindigkeitsbegrenzung in der dortigen Tempo-30-Zone „oft nicht eingehalten“. Als mögliche Lösung hatten CDU und Grüne einen Zebrastreifen und „Vorsicht, Kinder“-Schilder angeregt.

Das Verkehrsaufkommen ist gering

Jetzt hat die Verwaltung ihre Ergebnisse präsentiert. Der Vorwurf des häufigen zu schnellen Fahrens ließ sich durch Radarmessungen nicht bestätigen, lautet ein Befund aus den Untersuchungen. Demnach beträgt das Verkehrsaufkommen in der Straße Am Ehrenmal rund 200 Fahrzeuge am Tag, was in etwa bedeutet, dass alle fünf bis zehn Minuten ein Auto vorbeikommt. Bei der Geschwindigkeit wurden „keine Auffälligkeiten“ festgestellt. Betroffene Eltern dürfte enttäuschen: Ein Zebrastreifen wird nicht eingerichtet. „Nach Betrachtung durch die Polizei und die örtliche Straßenverkehrsbehörde sind die Voraussetzungen zum Aufbringen eines Fußgängerüberweges gemäß Straßenverkehrsordnung und dazugehöriger Verwaltungsvorschriften (…) bezüglich der Verkehrsstärken nicht erfüllt“, heißt es in der zugehörigen Drucksache.

Bei einem gemeinsamen Ortstermin hatten Vertreter der Stadt, der Kita-Leitung und der Polizei Bonn die Situation in dem verkehrsberuhigten Wohngebiet in Augenschein genommen. Elternvertreter seien ebenfalls eingeladen gewesen, aber nicht zum Termin erschienen, schreibt die Verwaltung, die ein paar Verbesserungen in Aussicht stellt: Statt eines Zebrastreifens soll das vorhandene „Vorsicht, Kinder“-Schild an der Ecke Am Rebstock/Am Ehrenmal vergrößert und damit besser sichtbar werden. Zudem wird das zugewachsene Parkverbotsschild für diesen Bereich freigeschnitten, und ein neues „Vorfahrt gewähren“-Schild soll die Verkehrsregelung besser verdeutlichen.

Nicht mehr gut zu erkennen: Das zugewachsene Parkverbotsschild an der verkehrsberuhigten Wohnstraße, in der die Kita Blütentraum liegt, will die Verwaltung freischneiden lassen. Foto: Alexander C. Barth

Zusätzliche Schilder und Poller

Als weitere Maßnahme kündigt die Verwaltung an, die mit weißer Schraffur für den Fahrzeugverkehr gesperrten Flächen mit einer Zusatzbeschilderung zu versehen. Dadurch soll nicht nur die Zufahrt zum Kindergarten besser zu erkennen sein, sondern auch die Feuerwehrausfahrt, für die ein absolutes Halteverbot gilt. Schließlich sollen noch Poller, die zuvor entfernt worden waren, wieder installiert werden.