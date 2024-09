Kommune ächzt unter Zuweisungen So wirkt sich die anhaltende Flüchtlingskrise in Meckenheim aus

Durch die Flüchtlingskrise führt kein Sprint – bis zu dem Punkt, an dem sie endet oder sich zumindest deutlich entschärft, werden Kommunen wie Meckenheim noch einen wahren Marathon zu absolvieren haben. Die zunehmende Dramatik der Situation zeigt sich naturgemäß global und entlang der Hauptfluchtrouten übers Mittelmeer und durch den Balkan, aber auch in den vielen kleineren Städten und Gemeinden, die die Menschen am Ende unterbringen und betreuen.