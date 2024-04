Kulturverein gegründet Kurden in der Voreifel wollen ihre kulturellen Wurzeln vorm Vergessen bewahren

Der Name steht in Großbuchstaben auf der Fassade eines früheren Imbisses am Meckenheimer Marktplatz: „Zelxider“. Das „Z“ wird ausgesprochen wie der erste Laut von „Sonne“, das „x“ wie der mittlere Laut in „acht“. Zelxider ist der kurdische Name eines Dorfes in Ostanatolien, das den türkischen Namen Saribaşak trägt. Zugespitzt könnte man sagen, dass das halbe Dorf heute in der Voreifel lebt: An die 100 Familien sind in den vergangenen Jahrzehnten eingewandert. Heute sind es etwa 350 Personen, die zum Teil schon in vierter Generation in Deutschland leben, die meisten von ihnen in Meckenheim, ein kleinerer Teil in Rheinbach.