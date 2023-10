Mahnwache und antisemitische Parolen So zieht der Nahostkonflikt Spuren bis nach Meckenheim

Dass die Kriegshandlungen in Nahost derweil auch in Meckenheim ihre Spuren hinterlassen, war zuletzt an einigen Fassaden an der Ecke Adendorfer Straße/Im Ruhrfeld zu sehen. Hier hatte eine Anruferin der Polizei am 13. Oktober mehrere anti-israelische Schmierereien gemeldet. Darunter ein durchgestrichener Judenstern, den Unbekannte auf dem Sockel einer Umfassungsmauer aufgetragen hatten.