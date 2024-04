72-Stunden-Aktion in Altendorf-Ersdorf Schützenjugend verschönert den Pfarrhof in Ersdorf

Es war nicht der erste Einsatz der Schützenjugend bei einer 72-Stunden-Aktion. Sie machten schon 2009 (Renovierung eines Kindergartens), 2013 (Bau von Bücherschränken) und 2019 (unter anderem Sammeln von PET-Deckeln für Polio-Impfungen) mit. Und schon 2003 renovierten sie beim Projekt „Rheinpower - Katholische Jugend in Aktion“ des Rhein-Sieg-Kreises. Da haben sie viel für das Kinderheim Dr. Dawo in Rheinbach geleistet. Soziales Engagement und Gemeinschaftsgefühl: Das kommt bei der Jugend in Altendorf-Ersdorf gut an. Nur wenige vergleichbare Schützenvereinen haben eine Nachwuchsabteilung mit rund 20 Kindern. Und die werden sicher gerne wieder bei der BDKJ-Aktion mitmachen.