Demonstration in Meckenheim : „Spaziergänge“ und Menschenkette: Meckenheimer demonstrieren wegen Corona

Keine Plakate, keine Parolen : Spaziergänge gegen Corona in Rheinbach und Meckenheim Jeweils rund 100 Teilnehmer haben am Montagabend an „Spaziergängen“ gegen die Corona-Schutzmaßnahmen in Rheinbach und Meckenheim teilgenommen. Die Protestaktionen sind friedlich verlaufen.