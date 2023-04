Steuererhöhungen für Bürger „untragbar“ SPD und BfM üben Kritik an Sparvorschlägen des Meckenheimer Bürgermeisters

SPD-Fraktionsvorsitzender Stefan Pohl und sein Vize Gert-Jürgen Scholz beklagen die Gesamtsituation als eine Misere, die teilweise selbst verschuldet sei. „Wir befinden uns im finanzpolitischen Blindflug. Weil uns drei Haushalte fehlen, wussten wir nie, wo wir eigentlich stehen“, erklärt Pohl. Tatsächlich ist der letzte Haushalt, den der Rat – im vergangenen November – an den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen hat, der von 2019. Seitdem betreibt Meckenheim vorläufige Haushaltsführung. Aus Sicht der SPD fußen Planung und politische Entscheidungsfindung auf zu vielen unsicheren Zahlen. Diese seien teilweise „aus der Luft gegriffen“, kritisiert Scholz. Das alles gehe zurück auf den Scherbenhaufen, den der neue Stadtrat und die neue Verwaltungsspitze nach der Kommunalwahl im Jahr 2020 aus der Amtszeit von Holger Jungs Vorgänger Bert Spilles übernommen hätten, so sehen es die Sozialdemokraten. „Da liegen unsere Probleme von heute begraben“, betont Pohl. Holger Jung habe sein Wahlversprechen, das Finanzchaos aufzuräumen, bislang nicht erfüllt, so der Vorwurf. Scholz kritisiert zudem Jungs Sparvorschläge als zu vage: „Der Bürgermeister wäre in der Pflicht gewesen, konkrete Vorschläge zu machen, wie ein ausgeglichener Haushalt funktionieren könnte. Stattdessen hat er nur Möglichkeiten aufgezeigt und alles andere an den Rat abgegeben.“