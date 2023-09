Saaten Rausch-Gelände SPD verlangt Auskunft zur Industriebrache in Meckenheim

Der Druck auf die Verantwortlichen war schon vor Wochen stärker geworden. Nicht nur Ratsvertreter von SPD und CDU hatten ihr Unverständnis darüber bekundet, dass ausgerechnet in dem „Filetstück in bester Lage“ die geplante Wohnbebauung immer noch nicht erfolgt sei. Und das, obwohl dort laut gültigem Bebauungsplan seit Jahren genau diese Wohnbebauung ausdrücklich vorgesehen ist. Und trotz des Bedarfs an bezahlbaren Wohnraum. Auch Einzelhändler Willi Wittges-Stölben plädierte wiederholt für konsequentes Handeln. Und das aus einer aus seiner Sicht umfassenderen Perspektive heraus. „Eigentlich hätte man das schon längst erledigen können“, kritisierte der Vorsitzende des Gewerbevereins ausdrücklich mit Blick auf die schwierigen Bedingungen für den Einzelhandel an der Hauptstraße. Wer hier wohne, der kaufe auch hier ein, hoffte Wittges-Stölben.