Sportforum Meckenheim : Nach den Krabbelkäfern kommen die Senioren

Meckenheim Eine Kooperation des Meckenheimer SV mit anderen Sportvereinen ermöglicht Jung und Alt sportliche Betätigung.

Für die Meckenheimer Vereine hat der Meckenheimer Sportverein in einer ersten Kooperationsphase sein Sportforum am Neuen Markt geöffnet. Im September 2021 hatte der Verein das ehemalige Fitnessstudio mit einer Fläche von über 850 Quadratmetern im Dachgeschoss des Marktcenters in Meckenheim übernommen. Klaus Bold, Vorsitzender des MSV, sieht darin sogar ein Alleinstellungsmerkmal in der linksrheinischen Region: „Die Nutzung des Sportforums bietet uns neue Möglichkeiten im Miteinander an. Nicht nur für unsere Mitglieder, sondern auch für die Sportlerinnen und Sportler der Kooperationsvereine.“