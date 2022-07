Kinderkrebsstiftung : Radeln für kranke Kinder

Meckenheim Seit zwei Jahrzehnten sammeln Radfahrer des Team Rynkeby Spenden für die Deutsche Kinderkrebsstiftung. Das Team Niederolm machte jetzt Zwischenstopp beim Meckenheimer Sponsor, der Spedition Dederich.

Seit inzwischen zwei Jahrzehnten sammeln alljährlich Radfahrer des Teams Rynkeby Geld für schwerstkranke Kinder und deren Familien. Zwischen 55 und 60 Teams aus neun europäischen Ländern fahren bei dem Projekt in einer Art Sternfahrt nach Paris, wo sich alle an diesem Samstag treffen werden. Eines der Teams, das Team Niederolm mit 29 Radfahrern und einem Begleittross, machte einen Zwischenstopp auf dem Gelände der Meckenheimer Spedition Dederich, wo sie sich vom ersten Streckenteil des Tages erholen und für die nächste Etappe stärken konnten. Vize-Bürgermeister Tobias Pötzsch begrüßte das Team von Seiten der Stadt Meckenheim und dankte für das Engagement aller Beteiligten. Die Spedition sponsert seit Jahren mit einem Kunden das Team Rynkeby.

Unter anderem hatte das Team auf Weihnachtsgeschenke verzichtet und stattdessen 3000 Euro an die Kinderkrebsstiftung gespendet. Die Aufmerksamkeit auf das Projekt lenkt auch ein Lkw, der speziell dafür gestaltet wurde, wie die Geschäftsführer der Spedition, Jürgen Minten und Dustin Minten, zeigten: komplett in gelber Farbe, mit Rennradfahrer, rollerfahrenden Kindern, Reifenspuren, dem Logo der Deutschen Kinderkrebsstiftung, des Sponsors und der Aufschrift „Riding for children with critical illnesses“ (Wir fahren für Kinder mit schweren Erkrankungen).