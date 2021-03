„Rücklage Kottenforststraße“ : Stadt plant Neubaugebiet mit viel Grünfläche

Lüftelberg Für das Neubaugebiet „Rücklage Kottenforststraße“ gibt es bereits drei Varianten. Die Stadt Meckenheim hat sich jetzt für eine entschieden. Diese beinhaltet insgesamt 58 Wohngebäude, die sich in Doppel- und Einfamilienhäuser einteilen sowie in einen westlich gelegenen Block mit einer möglichen Mehrfachnutzung. Allerdings möchte die Stadt Meckenheim eine Bürgerversammlung zu dem Neubaugebiet noch nachholen.

Auch wenn die Beteiligung der Bürger in dieser Phase nicht vorgeschrieben sei, sei es guter Grundsatz in Meckenheim, Bürgerversammlungen im Vorfeld durchzuführen, sagte Leersch. Es sei schade, dass wegen des Ausfalls bisher keine Anregungen aus der Bürgerschaft auf diesem Wege einfließen konnten. Wenn die Umstände es zulassen, soll das laut Fachbereichsleiterin nachgeholt werden.

Mehrere Dutzende Einfamilien- und Doppelhäuser

Noch aufgelockerter und variabler in der Grundstücksaufteilung sahen die Ausschussmitglieder in der dritten Variante einen fächerartig aufgeteilten Hauptteil in der Mitte des Gebiets. Insgesamt 58 Wohngebäude teilten sich in Doppel- und Einfamilienhäuser sowie in einen westlich gelegenen Block mit einer möglichen Mehrfachnutzung auf. Auch hier deutete ein Grünzug die römische Wasserleitung an. Mit rund 5300 Quadratmetern enthält der Vorschlag den größten Anteil öffentlicher Grünflächen. Erreichbar wäre das Gebiet dann über die Kottenforststraße, den Schall-von-Bell-Weg und über die Straße Auf den Steinen.