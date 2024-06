Gewässerbegehungen Einladung: Stadt Meckenheim will Hochwasserschutz vor Ort mit Anwohnern besprechen

■ Am Dienstag, 25. Juni, steht der Swistbach innerhalb des Stadtkerns im Fokus. Um 17 Uhr und 17.45 Uhr beginnt jeweils eine Begehung an der Kreuzung Adendorfer Straße. Die erste führt am Oberlauf der Swist entlang bis zum Rand des bebauten Gebiets. Die zweite Runde soll in die andere Richtung gehen, an der Adendorfer Straße entlang bis zur Bahnbrücke unterhalb der Bonner Straße.