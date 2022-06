Nach Kritik von Anwohnern : Stadt Meckenheim will über Marktplatz-Bau erneut mit Investor sprechen

Bauhöhe umstritten : Meckenheimer kritisieren Neubaupläne am Marktplatz Der Gewinnerentwurf zur Marktplatzbebauung in Meckenheim ist umstritten. Anwohner kritisieren die Höhe des geplanten Baus und befürchten Schäden. Die Stadt will Beratungsgespräche anbieten.