Kostenlos erhältlich : Neues Stadtmagazin für 2023: Meckenheim lässt 12.000 Exemplare drucken

Holger Jung (v.l.), Petra Fischer und Willi Wittges-Stoelben präsentieren die neue Ausgabe des Meckenheimer Stadtmagazins. Foto: Alexander C. Barth

Meckenheim Trotz vieler Herausforderungen blickt die Werbegemeinschaft Meckenheimer Verbund nach vorn – Optimismus versprüht auch die neue Ausgabe des Stadtmagazins.

Zwei Personen und ein Apfel – das klingt nach einer Geschichte aus der Bibel. Im Mittelpunkt steht das beliebteste Obst der Deutschen aber auch auf dem Cover der neuen Ausgabe des Meckenheimer Stadtmagazins für das Jahr 2023: Bürgermeister Holger Jung und Willi Wittges-Stoelben, erster Vorsitzender der Werbegemeinschaft Meckenheimer Verbund, halten ein rotes Exemplar in die Kamera. Bei der Vorstellung der nunmehr 19. Ausgabe unter dem Titel „Das neue Wir“ strahlen die beiden gleich nochmal, zusammen mit Petra Fischer, Regionalverkaufsleiterin beim Anzeigenblatt „Blickpunkt“.

Auf 148 Seiten in Hochglanzoptik hat das Redaktionsteam Themen und Termine rund ums Einkaufen, Handwerk, Dienstleistungen und die Meckenheimer Innenstadt zusammengetragen, und auch bewegende Entwicklungen des bald vergangenen Jahres finden Erwähnung. In der Titelgeschichte wird deutlich, warum Erster Bürger und Händlervertreter auf dem Cover gemeinsam nach dem Apfel greifen: Die für Meckenheim symbolische Frucht ist ein Fingerzeig auf die intensivere Zusammenarbeit zwischen Stadtmarketing und dem Verbund, die sich gewissermaßen noch in der Orientierungsphase befindet und die im kommenden Jahr konkreter ausgestaltet werden soll. Die Stadt Meckenheim ist nach einer Satzungsänderung offiziell Mitglied des Verbunds und entrichtet auch entsprechende Beiträge.

Verbund-Vorsitzender blickt nach vorn

„Ohne Änderungen keine Veränderungen“, schreibt Wittges-Stoelben im Vorwort des Magazins, auch unter Bezug auf die Herausforderungen durch Pandemie, Flut und Krieg in der Ukraine. „Zusammen mit der Stadt werden wir das Stadtmarketing verbessern, weiterentwickeln und damit neue Impulse senden“, erklärt der Autor. In der Titelgeschichte wird noch einmal erklärt, wie die in der Region ungewöhnliche Kooperation zwischen Stadt und Werbegemeinschaft zustande gekommen war.