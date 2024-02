Digitaler Infoabend für Bürger Stadtplaner informieren Dienstagabend über Konzept für Meckenheim

Das neue Mobilitätskonzept für die Stadt Meckenheim ist fertig. Die Ergebnisse präsentierten Vertreter der beauftragten Fachbüros am Donnerstagabend in einer Sondersitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr. Auch der Bürgerschaft soll das Konzept erläutert werden, und zwar am Dienstag, 20. Februar, ab 18 Uhr im Rahmen einer digitalen Informationsveranstaltung über die Konferenzplattform Zoom.