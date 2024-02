Nach Grundsteuerprotesten Meckenheimer Stadtrat will beweisen, dass er selbst auch spart

Der Rat der Stadt Meckenheim wird sich bei der nächsten Kommunalwahl wohl nicht noch weiter vergrößern. Denn der in Vorjahren mehr als einmal diskutierte Vorschlag, den Rotstift auch bei den Ratsmandaten anzusetzen, hat 2024 das erste Mal gute Aussichten auf Erfolg. Einen Beschluss in der Sache will der Rat zwar erst in seiner Sitzung am 28. Februar fassen, zwischenzeitlich haben sich jedoch die meisten Fraktionen klar positioniert.