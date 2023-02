Unter neuem Namen : An der Stiftung „Inklusion gemeinsam gestalten“ arbeiten vier Kirchengemeinden mit

Stellen die Stiftung „Inklusion gemeinsam gestalten“ vor: Vertreter von Kirchen und Kommunen im inklusiven Café Sofa in Meckenheim. Foto: Petra Reuter

Meckenheim Um die Inklusion von Menschen mit Behinderung zu fördern, haben sich die evangelischen Kirchengemeinden aus Rheinbach, Meckenheim, Swisttal und Wachtberg zusammengetan. Was genau sie dafür unternehmen, haben sie im Café Sofa vorgestellt - mit gutem Grund.



Von Petra Reuter und Antje Jagodzinski

Zwei Streuselkuchen und eine Rotkäppchentorte, ihren Lieblingskuchen, hat Lina Hagemann an dieses Mal aus dem Ofen gezaubert. Die 24-Jährige mit Down-Syndrom arbeitet neben ihrer Tätigkeit bei den Bonner Werkstätten einen Tag in der Woche im inklusiven Café Sofa. Dank der Finanzierung durch die Stiftung „Inklusion gemeinsam gestalten“ der Evangelischen Kirchengemeinden Meckenheim, Rheinbach, Swisttal und Wachtberg erhält die junge Frau für ihre sechsstündige Arbeit einen regulären Stundenlohn. Dieses Kooperationsprojekt und den neuen Flyer der Stiftung stellten Vertreter der vier Kommunen sowie der Kirche zusammen mit dem Schirmherr, Landtagsabgeordneter Oliver Krauß, im Café Sofa nun näher vor.

„Es sind viele Akteure, die sich für das gleiche Ziel engagieren“, sagte Ingrid König, Ansprechpartnerin der Stiftung für Meckenheim. Ziel sei es, Menschen mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigen zu unterstützen, einen würdigen Platz in der Gesellschaft zu finden. „Nicht nur dabei, sondern mittendrin“ sollen Menschen mit Beeinträchtigungen auch im Café Sofa an der Meckenheimer Hauptstraße 59 sein, so das gelebte Motto. In dem überwiegend von Ehrenamtlichen geführten Begegnungsraum des Vereins „Wir für Inklusion“ unterstützt die Stiftung finanziell die gemeinsame Arbeit von Menschen mit und ohne Behinderung. So wie bei Lina Hagemann, die die erste Auszubildende mit Behinderung im Café Sofa ist (der GA berichtete). Im Sinne der ökumenischen Zusammenarbeit engagierte sich auch die Katholische Kirche finanziell durch eine Anschubfinanzierung für das Café Sofa.

Kontakt zur Stiftung Ansprechpartnerinnen für jede Kommune Nähere Informationen zur Stiftung der Evangelischen Kirchengemeinden Meckenheim, Rheinbach, Swisttal, Wachtberg sind im Internet unter www.inklusion-gemeinsam-gestalten.de zu finden. Wer Hilfe sucht oder Unterstützung bieten möchte, kann sich auch telefonisch an die Ansprechpartnerinnen der Stiftung wenden: Ingrid König für Meckenheim (02225/68 56), Renate Jorke für Rheinbach (02226/146 30), Leonie Jäger für Swisttal (02226/102 91) und Raphaela Sonntag für Wachtberg (0151/65 84 83 11). rep/hes

Seit 2022 unter neuem Namen

„Das perspektivische Ziel solcher Förderungen in verschiedenen Kooperationen ist die Eingliederung in den regulären Arbeitsmarkt, also einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz“, erklärt Caféleiterin Elke Steckenstein. Die verschiedenen Kooperationen kommen beispielsweise mit der Evangelischen und der Katholischen Kirche, den Kommunen, den Bonner Werkstätten oder eben mit der Stiftung „Inklusion gemeinsam gestalten“ zustande. Diese wurde 2004 durch Beschluss der Presbyterien der Evangelischen Kirchengemeinden in Meckenheim, Rheinbach und Swisttal unter dem Namen „Integrative Behindertenarbeit“ gegründet. 2021 ist die Evangelische Kirchengemeinde Wachtberg beigetreten und seit 1. Juli 2022 trägt die Stiftung ihren neuen Namen „Inklusion gemeinsam gestalten“.

Die allesamt ehrenamtlichen Mitarbeiter engagieren sich gemäß Satzung dafür, die integrative Behindertenarbeit in den Kirchengemeinden langfristig zu unterstützen. So werden die Gelder, die aus den Zinsen des Stiftungskapitals und den Spenden zur Verfügung stehen, innerhalb der vier Kirchengemeinden in Meckenheim, Rheinbach, Swisttal und Wachtberg vergeben. Wie aus dem neuen Flyer, der die Stiftung auf sechs Seiten vorstellt, weiter hervorgeht, fördert die Stiftung zum Beispiel die gemeinsame inklusive Freizeitgestaltung von jungen Menschen mit und ohne Behinderungen in Kinder- und Jugendgruppen sowie in gemeinsamen Freizeiten. Auch betroffene Eltern oder Erwachsene mit Behinderungen können individuelle Beratung und Unterstützung erhalten. Konkrete Projekte beschließt der Stiftungsrat, der von den vier Presbyterien der Kirchengemeinden gewählt wird. Das Ansinnen: Maßnahmen fördern, die helfen, „ein Miteinander auf Augenhöhe zu gestalten“ und „Teilhaberechte zu etablieren“.