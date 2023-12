Feuerwehr im Dauereinsatz Sturm sorgt für Stromausfall und Sperrungen in der Region

In Teilen des Rhein-Sieg-Kreises ist wegen des Sturmtiefs der Strom ausgefallen. Wie eine Sprecherin von Westnetz bestätigt, sind Bäume auf das Mittelspannungsnetz gefallen. Daher war gegen 19.30 Uhr in Neunkirchen-Seelscheid, Much und Ruppichteroth der Strom ausgefallen. Westnetz arbeite derzeit an der Störung und schaltet die Gemeinden Stück für Stück wieder zu. In Much und Neunkirchen-Seelscheid war der Strom zwischenzeitlich wieder da, fiel dann aber wieder aus. Um den Strom auch in die Gemeinde Ruppichteroth zurück ans Netz zu bringen, arbeitet Westnetz derzeit noch daran, die Bäume von den Mittelspannungsnetzen zu entfernen. Wann dort der Strom zurück sein wird, ist noch unklar.