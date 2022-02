Sturm im Vorgebirge : Nur wenige Bäume knickten um

Rhein-Sieg-Kreis Der Sturm blies zwar kräftig über die Region, die Feuerwehren im linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis mussten aber nur wenige umgeknickte Bäume entfernen.

Vergleichsweise wenig Schaden hat aus Sicht der linksrheinischen Feuerwehren in der Nacht zum Donnerstag das Orkantief „Ylenia" im Vorgebirge, in der Voreifel und in Wachtberg angerichtet.

Jeweils drei Sturmeinsätze melden Katarina Knoch, Sprecherin der Rheinbacher Feuerwehr, und ihr Bornheimer Kollege Ulrich Breuer. Während in Rheinbach kleinere Äste und Bäumchen von Straßen weggeräumt wurden, musste die Bornheimer Wehr auch einen Baum beseitigen, der auf ein Haus in Roisdorf gestürzt war. Im Drachenfelser Ländchen hielten sich die Einsätze ebenfalls in Grenzen. Um 3.15 Uhr wurde die Wachtberger Feuerwehr zu Erkundung eines Dachs nach Berkum gerufen und gegen 7.30 Uhr zur Beseitigung eines umgestürzten Baumes an der Dorfsstraße in Villiprott.