Bach läuft trocken : Hitze sorgt für Fischsterben in der Swist bei Meckenheim

Die Swist

Die Swist gilt mit 43,6 Kilometern als der längste Bach Europas. Sie entspringt in der Nähe von Kalenborn und mündet bei Bliesheim in die Erft. Starke Schwankungen im Wasserstand sind keine Seltenheit. Die durchschnittliche Wassertiefe liegt am Mittellauf zwischen zehn und 30 Zentimeter, am Unterlauf bei einem halben Meter. Neben Trockenphasen gibt es auch immer wieder Hochwasser, die vor allem Flerzheim und Heimerzheim

betreffen. So stieg der Pegel im

März 2009 bei Morenhoven auf knapp 2,1 Meter an. Die aktuellen Pegelstände der Swist gibt es auf der Seite www.erftverband.de/

hochwasser-aktuelle-messwerte.