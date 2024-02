Demos gegen rechts in Meckenheim und Swisttal Tausende bekennen Farbe und schunkeln Radikale weg

Der Gottfried-Velten-Platz in Heimerzheim wäre nicht groß genug, um so viele Menschen aufzunehmen. Dort kamen laut Polizeischätzung knapp 500 „Jecke jäjen Räächs“ zusammen und zeigten, wie bunt Swisttal ist: Viele waren kostümiert. Im Vorfeld war es zwischen den Organisatoren Udo Ellmer und Tobias Leuning sowie den Vertretern der Karnevalsvereinen zu Irritationen gekommen. Die Karnevalisten störten sich an der Formulierung der Einladung, es seien Redebeiträge von ihnen geplant. Sie führten an, sie seien gemäß ihrer Satzungen politisch neutral (der GA berichtete). Aber in der Sache selbst herrschte Einigkeit. „Ich glaube schon, dass Karnevalisten politische Zeichen setzen müssen“, sagte Tobias Limmer, verkleidet als Pirat. Denn es gehe um viele Werte, die den Karneval ausmachen, vor allem die Vielfalt. „Wir können nicht nur fiere, sondern müssen auch Stellung beziehen.“