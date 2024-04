Hexenverfolgung in Rheinbach und Umgebung Theaterstück auf Burg Lüftelberg erzählt spannend-finstere Geschichte

Der Theaterverein Lüfthildis Mysterienspiele lädt in diesem Jahr in die Burg Lüftelberg ein. In der Festspielwoche von Ende Mai bis Anfang August steht das Stück „Hexenrath auf Lüftelberg“ von Kurt Faßbender auf dem Programm. Thema ist darin das dunkle Kapitel der Hexenverfolgung in der frühen Neuzeit: Im 17. Jahrhundert wurden in Meckenheim etwa 70, in Flerzheim 30 und in Rheinbach 25 bis 30 Menschen grausam hingerichtet.