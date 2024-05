Tipps der GA-Redaktion Das ist das Besondere bei den Kulturtagen in Meckenheim

Meckenheim gehört nicht zu den Städten, in denen als Nachtwächter Verkleidete mit Touristen im Schlepptau stundenlang historische Stätten abklappern. Die typischerweise interessanten Bauwerke aus Epochen wie Mittelalter, Renaissance und Barock gibt es schlichtweg nicht. Zur Stadtgeschichte gibt es dennoch einiges zu sagen – davon jedenfalls ist der Verein Meckenheimer Stadtmuseum und Kulturforum überzeugt. Am Samstag, 8. Juni, wird daher erstmalig eine historische Stadtführung angeboten. Treffpunkt ist um 10 Uhr der Römerkanal-Infopunkt am Niedertorkreisel. Anmeldung bis 2. Juni per E-Mail an info@stadtmuseum-meckenheim.eu. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.