Unfälle in Meckenheim und Rheinbach So steht es um die Ermittlungen nach den tödlichen Unfällen

Die Ermittlungen zu den beiden tödlichen Unfällen, die sich jüngst in der Voreifel ereignet haben, dauern an. Das teilte die Bonner Polizei auf Anfrage des General-Anzeigers mit. Wie berichtet, war am Sonntag, 7. Juli, eine 15-Jährige bei einem Unfall ums Leben gekommen. Die Jugendliche wollte mit einem E-Scooter den Siebengebirgsring in Meckenheim queren, als sie von einem Linienbus erfasst wurde und unter das Fahrzeug geriet.