15-Jährige verunglückt auf E-Scooter Große Anteilnahme in Meckenheim nach tödlichem Unfall

Meckenheim · Etwa hundert Menschen sind am Montag in Meckenheim zu einer spontanen Trauerfeier an dem Ort zusammengekommen, an dem ein 15-jähriges Mädchen am Sonntag aus dem Leben gerissen wurde. Wie konnte es zu dem tragischen Unfall zwischen E-Scooter und Linienbus kommen?

11.07.2024 , 12:11 Uhr

Trauernde legen Blumen und Kerzen an der Kreuzung nieder, an der am Sonntag eine 15-Jährige tödlich verunglückt ist. Foto: Alexander C. Barth