Filmreifer Raum mit Masken und Pistolen : Überfall auf Meckenheimer Wettbüro: Zwei Männer vor Gericht

Amokalarm und verdächtiger Gegenstand : Polizei erklärt Vorgehen nach Großeinsatz in Siegburg Nach dem Amokalarm und dem Fund eines verdächtigen Gegenstands am Mittwoch in Siegburg dauern die Ermittlungen der Polizei am Donnerstag weiter an. An den Schulen läuft die Aufarbeitung der Ereignisse.