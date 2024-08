Kommentar zum Streit über Uferbefestigung Die Unklare Rechtslage macht fassungslos

Dass wir in einem Rechtsstaat leben, ist im Allgemeinen beruhigend. Allerdings fällt Grundvertrauen oft umso leichter, je weniger man persönlich mit Rechtsprechung und juristischen Streitigkeiten zu tun hat. Ein betrübliches Beispiel ist ein Fall in Meckenheim, in dem eine Familie die Uferbefestigung an ihrem Grundstück zurückbauen soll. Weil die abenteuerliche Konstruktion aus den 60er Jahren nicht so einfach in eine naturnahe Böschung zu verwandeln ist, müssten die heutigen Eigentümer eine hohe fünfstellige Summe aufbringen, um der Forderung des Rhein-Sieg-Kreises nachzukommen.