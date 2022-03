Hilfe für Menschen in der Ukraine : Hilfskonvoi von „Meckenheim hilft“ ist mit vielen Eindrücken zurück

Der Hilfskonvoi von „Meckenheim hilft“ ist zurück aus dem ukrainisch-polnischen Grenzgebiet. Für Stefan Pohl (rechts) und seine Helfer gab es Applaus. Foto: Axel Vogel

Meckenheim/Lwiw Ein Konvoi von „Meckenheim hilft“ hat es geschafft, mehrere Paletten mit medizinischen Gütern und Lebensmitteln an Flüchtlinge und Offizielle im polnisch-ukrainischen Grenzgebiet zu verteilen. Am Samstag kehrten die Helfer zurück nach Meckenheim. Das Erlebte werden sie wohl nie vergessen.



Am späten Samstagnachmittag gegen 17.30 Uhr war es geschafft: Die letzten vier Fahrzeuge des Hilfskonvois für die Ukraine, der am Mittwoch aus dem Industriepark Kottenforst in Richtung des polnisch-ukrainischen Grenzübergangs /Korczowa/Krakowiec gestartet war, kehrten wohlbehalten zurück. Wie berichtet hatte die Fluthilfeorganisation „Meckenheim hilft“ um Stefan Pohl und Brigitte Kuchta den Konvoi organisiert, der aus insgesamt 12 Mitstreitern und acht Fahrzeugen, gefüllt mit 15 Tonnen Hilfsgütern bestand. Geladen hatten sie vor allem Artikeln für den medizinischen Bedarf, Verpflegung, Bekleidung und Hygieneprodukte.

Einen Teil der Güter konnten die zwölf Mitfahrer des Konvois in Flüchtlingslagern auf polnischer Seite im Grenzgebiet verteilen. Das hatte Meckenheim-hilft-Mitorganisatorin Brigitte Kuchta übernommen. Vor allem die medizinischen Artikel musste Pohl allerdings mit vier Fahrzeugen unter Polizeischutz auf ukrainischem Gebiet in die Grenzstadt Lwiw, in das ehemalige Lemberg, transportieren. Eigentlich hatte Meckenheim hilft genau das unter allen Umständen vermeiden wollen, nämlich Kriegsgebiet zu betreten. „Aber die Ukrainer verfügten über keine Transportkapazitäten, um die Güter von der Grenze abzuholen“, so Pohl, der in ständigem Kontakt mit den ukrainischen Behörden stand. „Es gab daher kaum eine Alternative.“

Rettungsaktion in letzter Sekunde verzögerte die Rückkehr

Stefan Pohl und Beifahrer Peter Zachow saßen in einem der letzten Fahrzeuge, die am Samstagnachmittag vor der Lagerhalle von Meckenheim hilft im Industriepark Kottenforst wieder ankamen. Dort wurden sie mit stehenden Ovation von Mistreitern empfangen. Die verspätete Ankunft war einer dramatischen Rettungsrettungsaktion quasi in letzter Sekunde geschuldet: Pohl befand sich am Donnerstag bereits in Krakau auf dem Rückweg nach Deutschland, als er nochmals kehrt in Richtung Korczowa/Krakowiec machte.

Dort warteten Viktoria G. (35), deren Tochter Reana (12) und ihr Neffe Nikita T. (16), die aus dem so bitter umkämpften Charkiw geflohen waren. „Wir wollten die drei eigentlich schon in Lwiw aufnehmen, ihr Zug hatte allerdings 72 Stunden Verspätung“, berichtete Pohl. In Lwiw hatte Stefan Pohl zuvor bereits acht ukrainische Flüchtlinge, ausschließlich Frauen und Kinder, aufgenommen, die ebenfalls mit nach Meckenheim gereist waren und mittlerweile in Bornheim untergebracht sind.

Am Grenzübergang Korczowa/Krakowiec klappte dann am Donnerstag endlich auch die Kontaktaufnahme von Pohl mit den drei übrigen. Die überglücklichen Ukrainer, die wegen russischer Bombardierungen fürchterliche Tage und Nächte in U-Bahnstationen hinter sich hatten, traten ebenfalls in einem der Sprinter des Hilfskonvois die Reise ins sichere Deutschland an.

Drei Tage, um einen Platz im Zug zu ergattern

In Meckenheim wurden sie bereits sehnsüchtig erwartet: Von Viktorias Schwester Lena Pohl, die in Bornheim-Brenig lebt, und alle drei aufnehmen wird. Hergestellt hatte den Kontakt zwischen Viktoria G. und Stefan Pohl der Meckenheimer Kommunalpolitiker Tobias Mobers, der mit Lena Pohls Mann Guido befreundet ist. „Meine Schwester und ihre Tochter sind sehr dankbar und erleichtert, dass sie es zu uns nach Deutschland geschafft haben“, übersetzte Lena Pohl Antworten auf Fragen an Viktoria G. Dabei dürfte die alleinerziehende Ukrainerin ihre Versuche, Charkiw mit dem Zug zu verlassen, als traumatisch in Erinnerung behalten: „Einen Platz in einem der Züge zu bekommen war ein Kampf“, übersetzte ihre Schwester. Erst drei Tage später gelang es dem Trio, eine Mitfahrt in einem Zug Richtung Lwiw zu ergattern. Die Erleichterung, sicheren Boden unter den Füßen zu haben, stand auch dem 16-jährigen Nikita ins Gesicht geschrieben. Allerdings trübte ein großer Wehrmutstropfen seine Freude: Er musste seine Eltern im umkämpften Charkiw zurücklassen. Beide hätten zu Hause bleiben und bei der Verteidigung der Stadt helfen wollen, so der junge Mann.

Belastende Anblicke an der Grenze

Mit vielen Bildern im Kopf war auch der Wesselinger Jürgen Martini, der für Meckenheim hilft am Steuer eines Sprinters gesessen hatte, zurückgekehrt. Da Martins Sprinter viele Kisten gefüllt mit den in der Ukraine dringend benötigten Medikamenten geladen hatte, war er auch bei Pohls Fahrt über die polnisch-ukrainische Grenze dabei gewesen. Insgesamt eine rund 1500 Kilometer lange Strecke von Meckenheim aus. „Es war schon eine bedrückende Gefühlslage zu sehen, wie sich etwa an den vielen Checkpoints und Straßensperren die Menschen dort überall auf den Krieg vorbereiten.“ Vor allem, wenn Jürgen Martini in die Gesichter der Ukrainer blickte, machte er „viel „Trauer“ aus: „Die Menschen dort haben schlicht Angst, ihre Heimat zu verlieren.“ Der 69-Jährige hat schon viel gesehen und würde sich auch als „coole Sau“ bezeichnen, an dem viele abpralle, aber Martini sagt nach den vier Tagen: „Was mich wirklich belastet, ist dieser Anblick an der Grenze von den fliehenden Frauen mit ihren Kindern auf dem Arm oder an der Hand. Das war ganz schwer zu ertragen.“