Integration im Sport Ukrainer träumt davon, in der Bundesliga zu pfeifen

Fußball ist seit jeher die große Leidenschaft von Andrii Haliv aus Iwano-Frankiwsk (Stanislau), einer 230.000-Einwohner-Stadt in der Westukraine. „Ich liebe Fußball, aber spiele leider nicht sehr gut“, sagt der 29-Jährige und lacht. Daher nahm seine sportliche Biografie eine andere Wendung: In jungen Jahren absolvierte er eine Schiedsrichterausbildung und machte in seiner Heimat schnell Karriere. Sechs Jahre lang pfiff er Spiele in den höchsten ukrainischen Ligen, bis zu dreimal pro Woche. Einen sicheren Hauptjob fand Haliv als gelernter Elektrotechniker in einer Gasaufbereitungsanlage. Auch privat sei es gut gelaufen, berichtet er im Gespräch mit dem GA: Er ist verheiratet und Vater einer heute vierjährigen Tochter. In den Sommermonaten zog es ihn nach Deutschland, um hier zusätzliches Geld für seine Familie zu verdienen, nämlich als Saisonarbeiter auf dem Obsthof Bois in Meckenheim.