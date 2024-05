Umfrage der linksrheinischen Kommunen Wie kann Klimaneutralität gelingen?

Schutz bei Starkregen

Durch den Klimawandel erhöht sich die Wahrscheinlichkeit von schweren Unwettern in der Region. Also wird auch der Hochwasserschutz immer wichtiger. Der Wasserverband Südliches Vorgebirge und die Gemeinde Alfter bieten Beratungsmöglichkeiten zum Thema Hochwasserschutz an.

Dazu wird das Infomobil des Hochwasser-Kompetenz-Centrums Köln am Donnerstag. 13. Juni, an der Kultur- und Sporthalle am Herrenwingert in Alfter Ort Station machen. Das Personal hält nach Angaben der Gemeinde Alfter Anschauungsmaterial zum allgemeinen Hochwasserschutz, aber auch detaillierte, interessante Informationen bereit.

Die Expertenberatung von 11 Uhr bis 15 Uhr umfasst Tipps für den hochwassersicheren Objektschutz von Wohn- und Geschäftshäusern. Neben Empfehlungen für bauliche Maßnahmen an Gebäuden sollen auch Hinweise zur Vorsorge und Empfehlungen zum richtigen Verhalten gegeben werden. Eine vorherige Anmeldung ist laut Gemeinde nicht erforderlich. meu