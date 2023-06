Angeklagte aus Meckenheim Unerwartete Wendung im Drogenprozess

Die beiden angeklagten 36- und 24-jährigen Cousins müssen sich wegen bandenmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in drei Fällen vor Gericht verantworten. „Spätestens am 10. Juni vergangenen Jahres“, wie es in der Anklage heißt, sollen sich die Cousins mit weiteren bisher unbekannten Mittätern zu einer Bande zusammengeschlossen haben, um den Kokshandel im Raum Meckenheim in großem Stil zu organisieren. Allerdings versuchte der 36-Jährige, der als Chef aufgetreten sein soll, laut Anklage ausgerechnet einem V-Mann der Polizei seinen Stoff anzubieten.