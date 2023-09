Kreuz Meckenheim Langer Stau nach Unfall auf A61 in Richtung Koblenz

Laut ersten Informationen vor Ort seien insgesamt drei Autos an dem Unfall beteiligt. Dabei seien zwei Personen durch den Unfall verletzt worden. Für die Dauer des Einsatzes war die Autobahn in Richtung Koblenz komplett gesperrt. Am späten Nachmittag konnte die Sperrung aufgehoben werden, wie ein Sprecher der Polizei gegenüber dem GA mitteilte. Laut GA-Informationen bildete sich zwischenzeitlich ein über 12 Kilometer langer Stau. Der ADAC warnte ebenfalls vor dem langen Stau.