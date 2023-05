Person in Auto eingeklemmt A565 bei Meckenheim-Nord nach Unfall teilweise gesperrt

Meckenheim · Am Mittwochnachmittag wurde eine Person auf der A565 am Kreuz Meckenheim-Nord in ihrem Pkw eingeklemmt. Eine Fahrbahn in Richtung Süden ist gesperrt.

10.05.2023, 17:32 Uhr

Am Mittwochnachmittag ist auf der A565 bei Meckenheim eine Person nach einem Unfall eingeklemmt worden. Foto: Petra Reuter





Gegen 17 Uhr am Mittwochnachmittag wurde eine Person nach einem Unfall auf der A565 bei Meckenheim in ihrem Auto eingeklemmt. Der Fahrer oder die Fahrerin war am Autobahnkreuz „Meckenheim-Nord“ in Richtung Süden unterwegs. Über die Gründe des Unfalls gibt es aktuell noch keine Informationen. Die Polizei musste eine Fahrbahn aufgrund des Unfalls für den nachfolgenden Verkehr in Richtung Süden sperren. Auf der Überholspur kann der Verkehr jedoch in langsamem Tempo an der Unfallstelle vorbeifahren. Dennoch kommt es zu Verkehrsbehinderungen rund um das Kreuz „Meckenheim-Nord“. Weitere Informationen folgen in Kürze.

(ga)