Auto fuhr in Sattelzug Drei Verletzte bei schwerem Unfall auf der A61

Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 61 sind in der Nacht zu Freitag drei Menschen teils schwer verletzt worden. Am Autobahnkreuz Meckenheim war gegen 0.30 Uhr ein 61-jähriger Autofahrer aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Wagen auf einen Sattelzug aufgefahren. Der Fahrer und dessen 59-jährige Frau auf dem Beifahrersitz wurden leicht verletzt, eine 85-jährige Frau auf dem Rücksitz erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in Krankenhäuser. Der Fahrer des 40-Tonnen-Lastwagens blieb unverletzt.