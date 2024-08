Drei Autos kollidieren Fünf Verletzte bei Unfall auf A61 bei Meckenheim

Bei einer Karambolage mehrerer Fahrzeuge auf der A61 sind am Freitagmittag fünf Insassen verletzt worden. Drei Fahrzeuge waren nach Angaben der Polizei an dem Unfall beteiligt und fuhren ineinander. Der Unfall ereignete sich gegen 11.30 Uhr am Autobahnkreuz Meckenheim ereignet und hatte einen langen Stau zur Folge. Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar.