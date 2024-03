Vermutlich unter Drogeneinfluss BMW-Fahrer kracht auf der A565 in die Mittelleitplanke

Gegen 14.45 Uhr am Freitagnachmittag ist ein 23-Jähriger auf der Autobahn A565 bei Meckenheim in die Mittelleitplanke gefahren. Durch den heftigen Aufprall wurde der Fahrer schwer verletzt und musste von den alarmierten Rettungskräften in ein nahe gelegenes Krankenhaus transportiert werden.