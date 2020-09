Wendemanöver eines Autofahrers : Motorradfahrerin wird bei Unfall in Meckenheim schwer verletzt

Meckenheim-Merl Während der Wagen vor ihr auf der L158 ein Wendemanöver vollziehen wollte, stieß eine 20-jährige Motorradfahrerin am Mittwochmorgen mit ihm zusammen. Sie wurde schwer verletzt.

Eine 20-jährige Motorradfahrerin ist am Mittwochmorgen gegen 6 Uhr in Meckenheim-Merl mit einem Auto zusammengestoßen und wurde dabei schwer verletzt. Der 33-jährige Fahrer des Pkw war vor ihr auf der L158 in Richtung Bad Godesberg unterwegs, wendete jedoch in Höhe der Straße „Auf dem Steinbüchel“ seinen Wagen. Dadurch kollidierte die Kradfahrerin mit der Fahrerseite des Pkw und wurde auf die Fahrbahn geschleudert, wie die Polizei mitteilt.