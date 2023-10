Unglück bei Meckenheim Zwei Verletzte nach Unfall auf der L261

Nach einem Unfall auf der Landstraße 261 zwischen Meckenheim und Röttgen kam es am Dienstagnachmittag zu erheblichen Verkehrsstörungen. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 26-Jähriger mit seinem Auto von der Autobahnabfahrt Meckenheim-Nord auf die Landstraße in Richtung Meckenheim einfädeln. Dabei kollidierte er gegen 14 Uhr mit dem Fahrzeug eines 54-Jährigen, der aus Röttgen kommend in Richtung Meckenheim unterwegs war.