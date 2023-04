Unfall in Meckenheim BMW-Fahrer kracht in fünf Autos und hinterlässt großen Schaden

Meckenheim · Der noch unbekannte Fahrer eines BMW 520 ist in der Nacht zu Donnerstag in Meckenheim mit mehreren Autos kollidiert. Das Auto wurde in der Nähe des Tatorts entdeckt, der Fahrer floh.

27.04.2023, 14:59 Uhr

Ein Autofahrer hat in Meckenheim bei einem Unfall mehrere geparkte Autos beschädigt und ist anschließend weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der dunkelblaue BMW 520 fuhr laut Polizei in der Nacht zu Donnerstag gegen 3.50 Uhr auf der Straße Im Ruhrfeld. Zeugen beobachteten, wie der unbekannte Fahrer mit erhöhter Geschwindigkeit in einer Kurve die Kontrolle über das Auto verlor. Das Fahrzeug kollidierte mit insgesamt fünf am Fahrbahnrand geparkten Autos. Der Fahrer stoppte nicht, sondern floh vom Unfallort. Beamte der Polizei fanden wenig später den stark beschädigten BMW etwa 120 Meter entfernt und verlassen vor. Der Fahrer war geflüchtet. Nach ersten Angaben entstand ein Sachschaden von mehr als 50.000 Euro an allen Fahrzeugen. Die Ermittler bitten Zeugen des Unfalls, die Angaben zu dem flüchtigen Fahrer machen können, sich unter der Rufnummer 0228-150 oder per Mail an vk2.bonn@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

(ga)