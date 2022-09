Unfall in Meckenheim : Zwei Autos kollidieren an Gudenauer Allee

Meckenheim Bei einem Unfall in Meckenheim sind drei Fahrzeuginsassen schwer verletzt worden. Zu dem Unfall kam es beim Linksabbiegen an einer Kreuzung.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei an der Unfallstelle war eine 52 Jahre alte Autofahrerin in ihrem weißen Tiguan aus Richtung Meckenheim-Merl kommend in die Kreuzung gefahren, um dort links in Richtung Rheinbach abzubiegen. Dabei stieß sie mit einem grauen Ford zusammen. Am Steuer saß ein 53-jähriger Autofahrer, der aus Rheinbach kam und in Richtung Bonn unterwegs war. Zeugen berichteten an der Unfallstelle, die Fahrerin des Tiguan sei wohl in die Kreuzung gefahren, obwohl die Ampel für ihre Fahrtrichtung Rot zeigte. Vor Ort überprüfte die Polizei die Ampelanlage. Die Beamten können nach ersten Erkenntnissen eine Fehlfunktion ausschließen.