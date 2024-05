E-Scooter-Fahrer überquerte plötzlich die Straße Jugendlicher mutmaßlich bei Unfall in Meckenheim verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Meckenheim ist am Dienstag mutmaßlich ein Jugendlicher verletzt worden. Ein 73-jähriger Autofahrer habe den Jungen nach eigenen Angaben etwa um 12.55 Uhr auf der Heerstraße angefahren, teilte die Bonner Polizei am Freitag mit. Zuvor war der Junge demnach zusammen mit einem weiteren Jugendlichen auf E-Scootern plötzlich über die Straße gefahren.