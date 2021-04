Fahrzeuge kollidieren : Frau bei Unfall in Meckenheim verletzt

Frau bei Unfall in Meckenheim verletzt

Auf der Rheinbacher Landstraße in Meckenheim sind zwei Fahrzeuge kollidiert. Foto: Axel Vogel

Meckenheim Eine Frau ist bei einem Unfall zwischen drei Fahrzeugen auf der Rheinbacher Landstraße in Meckenheim verletzt worden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen zwischen Meckenheim und Rheinbach.

Bei einem Unfall an der Ecke Kalkofenstraße/Rheinbacher Landstraße in Meckenheim ist am Mittwochmorgen eine Frau verletzt worden. Nach Informationen der Polizei waren drei Fahrzeuge beteiligt. Der Unfall ereignete sich offenbar beim Abbiegen, es soll nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt missachtet worden sein. Nähere Einzelheiten sind noch unklar.