Neunjähriger leicht verletzt Autofahrerin gerät in Meckenheim-Lüftelberg in den Gegenverkehr

Zu einem schweren Unfall ist es am Mittwochabend um 19.20 Uhr im Lüftlerberger Gewerbegebiet auf der Straße Am Pannacker gekommen. Nach Auskunft von Michael Beyer, Sprecher der Bonner Polizei, war eine 35 Jahre alte Autofahrerin, mit ihren beiden Kindern 9 und 11 Jahre, aus Lüftelberg kommend in Richtung Gerhard-Boeden-Straße unterwegs gewesen. Dann habe die 35-Jährige aber am Ausgang des Kreisels an An der Allee, dort, wo es auch in den neuen Teil des Gewerbegebietes geht, offensichtlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und war in den Gegenverkehr geraten.