Unfall in Meckenheim Autofahrerin missachtet Vorfahrt und verletzt Motorradfahrer

Ein 17-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Sonntag in Meckenheim schwer verletzt worden. Eine mutmaßlich unter Drogen stehende Autofahrerin war mit ihm zusammengestoßen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach fuhr der 17-Jährige gegen 17 Uhr mit seinem Leichtkraftrad auf der Adendorfer Straße in Richtung des Obertorkreisels. Als er sich in Höhe der Kreuzung zur Straße Im Ruhrfeld befand, wurde er von der Autofahrerin angefahren.