Auto übersehen : Zwei Personen werden bei Unfall in Meckenheim schwer verletzt

Auf der Ahrstraße gab es einen Auffahrunfall. Foto: Axel Vogel

Meckenheim Auf der Ahrstraße in Meckenheim sind am Dienstag zwei Männer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Die Strecke an der Unfallstelle wurde zeitweise voll gesperrt.



Am Dienstagvormittag ist auf der Ahrstraße zwischen Altendorf-Ersdorf und Gelsdorf ein Volkswagen auf einen Opel aufgefahren, berichtet die Polizei Bonn. Laut Polizeisprecher Simon Rott wollte der Opel von der Ahrstraße abbiegen und wurde dabei übersehen.

Der Volkswagen sah das vorausstehende Fahrzeug demnach zu spät und konnte nicht mehr bremsen. Am Unfall waren laut Rott nur die beiden Fahrer beteiligt, die sich eigenhändig aus den Autos befreiten konnten. Beide wurden schwer verletzt. Die zwei Unfallbeteiligten sind 18 und 74 Jahre alt. Die Strecke an der Unfallstelle wurde zeitweise voll gesperrt.

(ga)