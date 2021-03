Meckenheim : Nachhaltige Bauweisen im Unternehmerpark Kottenforst

Meckenheim Das Leuchtturmprojekt Unternehmerpark Kottenforst in Meckenheim fordert von den sich ansiedelnden Unternehmen nachhaltige Bauweisen. Neben den Dachflächen werden alle Fassaden außer der Nordfassade Photovoltaikanlagen tragen.

Das Leuchtturmprojekt Unternehmerpark Kottenforst fordert von den sich ansiedelnden Unternehmen nachhaltige Bauweisen. Das erste, von Küpper und Söhne hergestellte Gebäude, zeigt aktuelles technisches Knowhow als Basis für einen gut funktionierenden Betriebssitz. Neben den Dachflächen werden alle Fassaden außer der Nordfassade Photovoltaikanlagen tragen. Der entstehende Strom wird per Elektrolyse umgewandelt. „Unser Haus wird so selbst Wasserstoff produzieren“, so Küpper. Der Sorge, dass den trockenheitsgeplagten Plantagen der Apfelstadt im Sommer durch den Einsatz dieser Technik zu viel Wasser entzogen werden könnte, trat der Fachmann und künftige Filialleiter Matthias Hengesbach entgegen: „Für diese Anlage wird pro Tag vielleicht ein Liter Wasser gebraucht“, schätzte er.

Erdsonden-Wärmepumpe heizt Hallen und Büros

Der Wasserstoff wird in Druckflaschen gelagert und im Winter per Brennstoffzelle wieder in Wärme und Strom umgewandelt. Eventuelle Überschüsse aus der Photovoltaikanlage fließen in Gebäudebatterien und in die im Haus genutzte Elektromobilität. Von rund zehn für diesen Standort vorgesehenen Fahrzeugen bewegen sich aktuell zwei elektrisch fort. „Aber das wird mehr werden, die Technik ist stark im Kommen“, sagte Küpper.