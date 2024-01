Ehrenamtliche gesucht So viele Bürger sind bereit, die neue Bücherei in Meckenheim zu unterstützen

Mitstreiter gesucht

Wer Interesse hat, sich in der Meckenheimer Zweigstelle künftigen interkommunalen Bücherei als ehrenamtlicher Mitarbeiter oder in dem in der Gründung befindlichen Förderverein zu engagieren, kann sich an die Meckenheimer Bildungsreferentin Silvia Klemmer wenden, telefonisch unter 02225/917-173 oder per E-Mail an silvia.klemmer@meckenheim.de. trs