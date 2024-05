Gewitter und Starkregen Überflutungen nach Unwetter an der Ahr und an der Swist

In Bad Neuenahr-Ahrweiler wurden am Donnerstagabend ebenfalls einige Straßen überflutet. So lief das Wasser von der Heerstraße die Straße „Im Dellmich“ hinunter. Ebenfalls liefen mehrere Keller in Bad Neuenahr-Ahrweiler voll, die von Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr trocken gepumpt wurden. Gegen 19.20 Uhr sperrte die Polizei zudem die B266 zwischen dem Übergang von der A573 und Bad Neuenahr-Mitte. Dort hatten starke Regenfälle die Fahrstreifen überflutet. Dort war neben der Feuerwehr auch das Technische Hilfswerk (THW) im Einsatz. Gegen 21.45 Uhr teilte die Stadt über Facebook mit, dass im Stadtgebiet keine Personen verletzt worden seien und dass es keine Schäden an der Infrastruktur gegeben hätte.