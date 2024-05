Gewitter und Starkregen Unwetter überflutet zahlreiche Straßen an der Ahr

Erste Schwerpunkte registrierte der DWD am Donnerstagnachmittag in der Eifel, im Bergischen Land sowie in Köln und Düsseldorf, hieß es beim DWD in Essen. Allzu gravierend waren die Folgen am Donnerstag aber zunächst nicht für NRW. Ein Sprecher der Kölner Feuerwehr sagte am frühen Abend, dass das erste von zwei erwarteten Gewittern inzwischen abgezogen sei und dass man kein besonderes Einsatzaufkommen habe.