Urlaub in Corona-Zeiten : Reise-Experten aus der Region ärgern sich über die Politik

Rhein-Sieg-Kreis Inhaber von Reisebüros aus der Voreifel und dem Vorgebirge blicken mit gemischten Gefühlen auf Ostern und den Sommer, und haben für bestimmte Regelungen kein Verständniss.

Die Bedingungen seien durch Tests, Abstandsregeln und Hygienemaßnahem mehr als sicher. Die Menschen würden durch Politik und Öffentlichkeit systematisch verunsichert, meint Kröger. So hätten etwa die Teilnehmer an besagter Kreuzfahrt überhaupt keine Kontakte zu Außenstehenden. Beim Flug und im Bus seien sie immer unter sich. „Die Kabinen auf den Schiffen werden täglich zweimal gereinigt und desinfiziert“, so Kröger. Die aktuelle Mallorca-Debatte kann sie nicht nachvollziehen. „Flogen früher 100 Maschinen nach Palma, so sind es jetzt drei – also wesentlich weniger Leute. Außerdem sind viele Hotels geschlossen. Von einem Run kann überhaupt keine Rede sein“, so Kröger.